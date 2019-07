A Marceddì torna “Dj in laguna”, due grandi serate con 15 grandi dj

Ingresso gratuito. Il programma e le informazioni utili

La borgata marina di Marceddì ospiterà il 2 e 3 agosto prossimi la seconda edizione di DJ in Laguna, un vero e proprio festival della musica per ballare due notti intere. L’ingresso sarà gratuito. Lo spettacolo comincerà alle 19. Alla consolle una quindicina di dj, tra i più affermati in Italia e anche all’estero. Di seguito ecco i protagonisti delle due serate.

Venerdì 3 agosto

Justin Berkmann, dj londinese e creatore del famoso club e marchio “Ministry of Sound”. La sua carriera inizia a New York ,f ino all’arrivo a Singapore.

Provenzano DJ, alias Amerigo Provenzano, è un dj romano oltre che un produttore discografico e vocalist. Si avvicina alla musica grazie alla tecnologia. Nel 1990 inizia a lavorare per la stazione radio RDS, fino ad arrivare nel 2008 alla conduzione di un proprio programma sulla radio m2o.

Sandro Bit, alias Sandro Coriolani, è il vocalist di Provenzano DJ. Ha un talento innato per le frasi in rima.

Barf, rapper milanese. Nel 2007 inizia la sua carriera musicale incidendo dei singoli. Nel 2017 esce su Spotify e sui principali Digital Store il suo primo disco ufficiale.

Jumbo P, duo italiano nato nel 2013. Francesco Pinna e Piero Aru sono legati dalla passione per la Deep House, un genere dance nato nella metà degli anni ‘80. Nel 2015, dopo essersi aggiudicati il secondo posto ad un contest remix per ODESZA, esce il loro primo EP “ Mesmerize”. Oggi i Jumbo P contano ben 600.000 ascolti su Spotify.

Chris Loi, classe 1992. È un giovane dj terralbese. Suona per il Midnight Group.

Moostatz, aka Fabio Trudu, è un giovane dj remixer e producer terralbese. Attualmente è membro di Utopia Breakbeat Culture. Inizia ad appassionarsi alla musica elettronica all’età di 14 anni. Nel 2017 è uscito il suo primo brano in collaborazione con Dj EKL & BBK.

Sabato 4 agosto

Renèe la Bulgara, aka Reneta Petrova, è una dj e conduttrice radiofonica. Inizia a lavorare per una piccola radio locale a 13 anni. Nel 2006 ottiene la conduzione di un proprio programma radiofonico per radio m2o. Nel 2016 divide il palco del Wish Outdoor Festival con Dj famosi come Steve Aoki e Zedd, mentre nel 2017 riceve il premio Miglior Woman DJ al Dance Music Awards.

Paolo Cavallone, è un conduttore televisivo italiano, speaker radiofonico e attore di teatro. La sua carriera radiofonica inizia a Radio 105. In seguito conduce alcuni programmi televisivi su Italia 1 e su Odeon Tv. Prosegue con la conduzione del programma “La carica di 101” su Radio 101. Dal 2014 entra a far parte della squadra di RTL 102.5, dove attualmente è il conduttore del programma “Miseria e Nobiltà” con il Conte Galè.

Jay C, aka Jessica Cortina, è una dj italiana. Fin da piccola si appassiona alla musica grazie al padre compositore e musicista. All’età di 23 anni si appassiona al mondo del Djing. In pochissimo tempo ottiene una grande notorietà. Nel 2017 esce il suo primo singolo “Non PreoccuParty”, prodotto da Paolo Ortelli e Dj Matrix.

Rossella Duville, dj sarda. Inizia a suonare per gioco, trasformando la sua passione in un vero lavoro. Lavora nelle discoteche come vocalist. Il suo successo arriva nell’estate 2014 lavorando al BNN. Questo le apre la strada verso diverse discoteche come il Jko, il Donegal e il Bob Dylan.

Dj Diva, aka Maria Diva, è una giovane DJ italiana. A 11 anni inizia a studiare canto e partecipa a diversi concorsi canori. Nel 2013 si appassiona al Djing, e fa le sue prime esibizioni. Ha suonato in diverse discoteche come il Touch Club di Sassari, il Black Sheep di Alghero e il Killtime di Nuoro. Nell’agosto 2018 è stata una delle tre DJ principali al Badesi Beach Party.

Diana Vocalist, aka Diana Guindina, è una vocalist sarda. Ha lavorato in diverse discoteche come il JKO di Cagliari, il Jinny Beach a Quartu Sant’Elena e il Maden ad Alghero.

TheL, aka Gianluca Littera, è un giovane dj terralbese. All’età di 16 anni si appassiona alla musica elettronica, pubblicando in seguito i suoi primi dischi. Ha condotto “In the Club” per Radio Studio 2000 e suonato in varie discoteche tra cui la Kambusa e il Beach bar.

Fabio Casu, giovanissimo dj terralbese. Ha mixato diverse produzioni raggaetton dance e house per il format Dance “DJ Zone” di Radio Studio 2000.

Da aggiungere che per l’intero arco della giornata del 2 e 3 agosto, ci sarà la possibilità di assistere all’esposizione di macchine e moto, oltre che di poter bere e mangiare nella bellissima Laguna di Marceddì. In funzione la caffetteria, il chiosco bar, una vasta scelta di street food e i buonissimi gelati dei Fenu, oltre che diverse degustazioni.

Per poter passare una bella serata in totale sicurezza, anche il servizio navetta della Fata Autolinee. La partenza è prevista da Terralba, in Via Felice Porcella (fronte Banco di Sardegna). Orari andata: 20, 21, 22, 23, 24. Il ritorno è previsto da Marceddì, in Via della Pineta/Strada Provinciale n° 69. Orari ritorno: 1, 2, 3, 4. Il costo per ogni corsa è di € 1,90.

La realizzazione delle serate è resa possibile dalla radio ufficiale Radio Studio 2000, dal Main Sponsor “L’Orto di Eleonora”, nonché dal patrocinio del comune di Terralba e dall’associazione Pro Loco Terralbese.

Sabato, 20 luglio 2019

