Corriere della droga bloccato sulla Ss 131: in auto nascondeva 11 kg di cocaina purissima

Maxi sequestro di cocaina: i carabinieri arrestano un corriere bergamasco.

Un normale controllo di un’auto in transito lungo una delle arterie stradali più trafficate, che collegano Cagliari con il nord dell’Isola, si è trasformato in uno dei più ingenti sequestri di cocaina degli ultimi anni. E’ avvenuto nel corso della nottata di ieri, sulla SS 131 all’altezza di San Sperate, alle porte del capoluogo sardo. Una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cagliari ha deciso di far accostare un’utilitaria con a bordo un uomo, una donna e un minore, risultato essere poi il figlio della donna, che in quel momento stavano percorrendo la strada statale in direzione di Cagliari. Alla richiesta dei documenti la coppia – entrambi della provincia di Bergamo – è sembrata sin dall’inizio nervosa: atteggiamento che ha fatto subito insospettire i due militari che, dopo aver effettuato i previsti controlli sull’identità dei fermati con la Centrale Operativa, hanno deciso di ispezionare l’autoveicolo e far giungere sul posto un’unità cinofila antidroga del Nucleo Cinofili Carabinieri di Cagliari per approfondire la perquisizione veicolare.

E’ bastato a quel punto che York, pastore tedesco di 4 anni, entrasse nell’abitacolo e segnalasse la presenza di stupefacente per confermare i sospetti iniziali e accompagnare la coppia presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di via Nuoro per “smontare” l’autoveicolo: 9 panetti sigillati del peso complessivo di quasi 11 chilogrammi di cocaina purissima erano stati occultati tra la carrozzeria e i pannelli posteriori interni. Un valore d’affari sulla piazza di spaccio di oltre un milione e mezzo di euro. L’uomo dopo le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta: dovrà rispondere del reato di traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione della notte scorsa è il risultato soprattutto di un rilevante incremento dei controlli “su strada” disposto dal Comando Provinciale lungo le arterie stradali in ingresso/uscita per e dalla città di Cagliari, in considerazione dell’aumento esponenziale dei flussi turistici nel corso della stagione estiva. Il sequestro di droga effettuato è solo l’ultimo dei rilevanti risultati operativi ottenuti dai Carabinieri in città nel contrasto al traffico di droga. Fenomeno delinquenziale quest’ultimo, che peraltro incide negativamente sul tessuto sociale cittadino, è al centro di una strategia condotta dall’Arma finalizzata a infrenare le corrispondenti declinazioni del traffico e del consumo di droga. A tal proposito dagli inizi del 2019 solamente i carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno sequestrato nel complesso circa 140 kg. di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza di reato 37 persone e denunciando in stato di libertà 25 soggetti. È verosimile che l’intero quantitativo di droga sequestrato fosse diretto per l’approvvigionamento delle aree di spaccio del capoluogo.

