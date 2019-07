Marijuana in casa, arrestata una coppia

(ANSA) - NUORO, 20 LUG - In casa nascondevano circa 800 grammi di marijuana, suddivisi in due buste di nylon per alimenti. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e della Sezione Volanti di Nuoro hanno arrestato Salvatore Zucca, di 40 anni, e la convivente Monica Corona, di 36, entrambi nuoresi con precedenti specifici per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo, scarcerato di recente, usufruiva di una misura alternativa alla detenzione. I poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare, con l'ausilio di un'unità cinofila, scoprendo la droga che, immessa nel mercato illecito, avrebbe potuto fruttare circa quattromila euro.

Sequestrati anche quattro bilancini di precisione, perfettamente funzionanti, e altro materiale utilizzato per il confezionamento e successiva vendita della droga.

Zucca è stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros, mentre per la convivente sono stati disposti i domiciliari.

Questa mattina il Gip di Nuoro ha convalidato l'arresto. (ANSA).