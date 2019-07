Monserrato, il presidente del consiglio è Massidda: “Sbloccare l’edilizia per fermare la fuga dei giovani”

Sbloccare l’edilizia a Monserrato per fermare l’emorragia di giovani. È il piano di Piergiorgio Massidda, neopresidente del consiglio comunale di Monserrato, eletto ieri pomeriggio nel corso del consiglio comunale all’aperto in piazza Vergine Assunta. “E’ un grande onore e un privilegio rappresentare tutto il consiglio e tutti gli schieramenti”, ha dichiarato Massidda, “abbiamo poi una giunta con 4 donne: un messaggio importante. Perché in mondo maschilista 4 donne sono una grande novità e per Monserrato un grande valore”.

Il primo problema? Massidda non ha dubbi. “Il primo problema è quello del piano urbanistico comunale”, dichiara, “senza il puc è il paese bloccato perché l’edilizia è il motore dell’economia e mette in moto tutti i settori. Oltretutto consente di fermare l’emorragia di giovani costretti alla fuga da scelte urbanistiche del passato”.

