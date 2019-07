Fiorello, show con ospiti illustri

Fiorello torna sul palcoscenico per l'atteso show di sabato sera alla Forte Arena (a 40 km da Cagliari) ma incontrando i giornalisti non ha voluto svelarne i contenuti, limitandosi a dire che con lui "ci saranno Paola Cortellesi, Michelle Hunziker col marito, Amadeus e Cassano". "Spero che sia uno spettacolo divertente, ci saranno due o tre sorpresine", aggiunge lo showman siciliano che a Santa Margherita di Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna, è di casa. Nessuna anticipazione nemmeno sul suo ritorno alla Rai. Fiorello ha intrattenuto i giornalisti per un'oretta, ricordando Andrea Camilleri e poi aneddoti, battute, gag e commenti sportivi. Alle domande sulla sua squadra del cuore, risponde: "Con Conte in panchina l'Inter si avvicina alla Juventus. Barella? "Un ottimo investimento, è il futuro, largo ai giovani", conclude Fiorello sul centrocampista della nazionale nato e cresciuto a Cagliari.