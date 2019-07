And the winner is…purtroppo nessuno, anche se ho apprezzato ogni risposta. Per questo ringrazio chi, cogliendo l’occasione, ha voluto partecipare, anche privatamente. Grazie a tutti, ma nessuno ha indovinato. Si tratta di più di 250 denunce! Cittadini, più di 50 solo da gennaio a oggi, che denunciano il furto dei bidoncini, o mastelli, per la raccolta differenziata porta a porta. Lo ripeto DENUNCE DI FURTO DEI BIDONCINI. A voi lascio ogni riflessione e considerazione. Sondaggino: secondo voi cosa contiente questo pacco di fogli? (Paola Secci tu non rispondere che lo sai già

L'articolo Furti di mastelli per la differenziata a Sestu, è record: “Centinaia di denunce dei cittadini” proviene da Casteddu On line.