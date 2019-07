Cagliari, fuga di gas da una veranda a Sant’Elia: arrivano i vigili

Vigili del fuoco Cagliari allertati dalla sala operativa 115,sono intervenuti nel quartiere Sant’ Elia a Cagliari, in via Magellano per una fuga di gpl.

La squadra del distaccamento cittadino del porto con l’ausilio di un’autoscala giunta dalla centrale Cagliari ha messo in sicurezza la veranda di un’abitazione, intervenendo su una bottiglia di gpl collegata ad un barbecue, evitando il peggio, le cause della fuoriuscita di gas sono ancora in fase di accertamento.

