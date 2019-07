Maxi incendio nell’ex campo nomadi: nel rogo gomme, rifiuti, plastica e bombole. I Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo da questo pomeriggio per un vasto incendio che si è sviluppato al campo nomadi di Settimo nei pressi dell’ ex inceneritore in un’area dei pressi della Strada Statale 387.

In fiamme masserizie, gomme e carcasse di autovetture. Nel rogo presenti anche bombole di GPL e materiale plastico.

Sul posto le squadre di Pronto intervento della sede centrale con vari automezzi, anche un’autobotte che stanno provvedendo allo spegnimento e allo smassamento dei cumuli in fiamme.

L'articolo Settimo, maxi incendio nell’ex campo nomadi: nel rogo rifiuti, carcasse d’auto e bombole proviene da Casteddu On line.