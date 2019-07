Cagliari, tampona un’auto in via Roma e fugge: ferita una donna, polizia a caccia del pirata

Tamponamento con fuga nella via Roma nel pomeriggio di oggi. Una Mercedes classe A, condotta da una 53enne cagliaritana, all’intersezione con la via Sassari è stata tamponata da un veicolo il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso e fornire i relativi documenti di guida. La conducente della Mercedes è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice verde. La Polizia Locale intervenuta per i rilievi di legge, è sulle tracce del veicolo in fuga.

