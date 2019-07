Artigianservice Oristano punta al digitale e premia le imprese con 50 anni d’età

Nel consorzio 356 soci. Assemblea annuale e nuovi progetti

Artigianservice Oristano punta al 2060 e rilancia la propria attività per supportare le imprese dell’oristanese: 356 soci, oltre un milione di fatturato e 20 dipendenti per attività e servizi innovativi.

Ieri l’assemblea dei soci, durante la quale sono stati consegnati dal direttore della Confartigianagto di Oristano, Marco Franceschi, i riconoscimenti per aver raggiunto il traguardo dei 50 anni d’impresa. Tra i premiati Natale Pilloni (ascensori), Giuseppe Giarrusso (Autotrasporti), Antonietta Cuozzo (Pasta Fresca), Aldo Erca (Falegnameria), Giovanni Pietro Marras (Tapezzeria), Carmine Piras (Laboratorio Artistico) e Aldo Casciu (Tornitura).

Valorizzazione delle imprese alla tutela dei prodotti artigianali, dall’assistenza alla consulenza, a supporto delle migliaia di imprese negli 87 comuni della provincia di Oristano. Questi gli obiettivi e le attività, che Artigianservice, la società di servizi del territorio, promossa da Confartigianato Oristano, ha presentato ieri, per fare il punto dell’attività svolta quotidianamente e programmare, fino al 2060, il rilancio della propria “mission” per aggiornare i servizi strategici da offrire alle imprese artigiane attuali e nel prossimo futuro.

La società, si occuperà, oltre i tradizionali servizi, come l’amministrazione, la contabilità e la formazione, anche di sviluppo piattaforme per la vendita on line (e-commerce) e di crowdfunding, della creazione di App per la gestione di news, servizi on line e convenzioni, della realizzazione e gestione di reti di impresa; della gestione di flotte di automezzi destinati al servizio di car-sharing; realizzazione e la gestione di Fab-Lab, incubatori di impresa e spazi di co-working e di attività di consulenza in materia di risparmio energetico e di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di retrofit elettrico di autoveicoli.

Venerdì, 19 luglio 2019

