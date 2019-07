Chiusa l’Emodinamica all’ospedale San Martino di Oristano: mancano i medici

Per due settimane, l’Ospedale San Martino di Oristano, avrà un reparto in meno: quello di Emodinamica.

Il servizio, garantito giornalmente per quattro ore, è stato chiuso per mancanza di personale.

Il reparto aveva già ridotto in passato il suo orario di operatività. Con tre medici riusciva a garantire la copertura fino alle 20, ma portato a 2 unità il numero di sanitari, il servizio veniva garantito sino a qualche giorno fa dalle 8 alle 14. Andato in ferie uno dei due medici del reprto, non si è più riusciti a garantire neanche l’orario di mezza giornata.

In caso di infarto, il paziente, verrà esaminato al Pronto Soccorso con una consulenza cardiologica. Nel caso non presenti trombolìsi sarà trattato nel presidio ospedaliero di Oristano. In caso contrario, sarà trasportato in ambulanza a Cagliari.

A novembre il reparto dovrebbe disporre di un nuovo specialista, ma per ora resta la situazione di grave precarietà.

Problemi anche nel reparto di Medicina dell’ospedale San Martino di Oristano, perché alcuni medici sono stati dirottati sull’ospedale Mastino di Bosa, a corto di camici bianchi in questo periodo estivo.

Venerdì, 19 luglio 2019

