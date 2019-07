Porto Canale Cagliari, il Ministero conferma i vincoli. La rabbia di Fdi: unica speranza il tavolo Ministeriale.

“Il Porto Canale di Cagliari deve essere salvato o siamo pronti alla protesta” esplode la rabbia del Deputato Salvatore Deidda che questa mattina, in Aula, si è visto confermare, da parte del Governo, in persona del Sottosegretario Vacca, la non cancellazione di quei vincoli paesaggistici che di fatto bloccano lo sviluppo, il rilancio e gli investimenti del Porto”

“Abbiamo fatto appello al Ministero e al Governo di avere una sensibilità diversa davanti alla situazione d’emergenza cui vertono centinaia di lavoratori del Porto Canale di Cagliari, che uniti alle Istituzioni locali, chiedono a gran voce la revisione di tali vincoli paesaggistici per qualcosa che non esiste più nei fatti ed impedisce l’avvio della Zona Franca e delle Zes” spiega Deidda e continua

“Sappiamo benissimo che il Ministero dei Beni Culturali non è causa principale della crisi del Porto e per questo mi appello, perché possono essere proprio loro i principali artefici del rilancio e di un nuovo sviluppo”

“La politica ha il dovere di prendere atto della realtà e se in passato ci sono stati errori o disinteresse” incalza Deidda “i lavoratori e la città non possono e non devono arrendersi oggi, facendo diventare un deserto quelle banchine.” e conclude

“L’ ultima speranza è il Tavolo Ministeriale, il Sottosegretario Vacca, in tal senso, ha lasciato uno spiraglio aperto. Mentre altre città, come Trieste e Genova, si sviluppano grazie al Porto, noi dobbiamo combattere con un fronte compatto. Ho già parlato con i miei colleghi degli altri partiti, 5 Stelle, Lega, Forza Italia, PD, ci sono 2 milioni di opere pubbliche previste. Basterebbe buon Decreto Legge. Il Ministero ascolti il Comune di Cagliari e la Regione: il Porto Canale di Cagliari deve essere salvato”.

Fonte: Casteddu On Line