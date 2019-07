Cellino pronto a sfidare in A il suo Cagliari: “Emozione troppo forte, non fatemici pensare..”. Sarà sicuramente il derby dell’anno: il Cagliai di Giulini contro il Brescia di Cellino, e sullo sfondo quel nuovo stadio ancora non realizzato. In una intervista di oggi alla Gazzetta dello Sport, Cellino ha parlato così dell’incrocio del prossimo campionato contro il suo Cagliari: “Non mi ci faccia pensare. Sarà un’emozione troppo forte per prevedere ora cosa mi passerà per la testa…”.

