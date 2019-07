Atene trema e la gente scappa in strada. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita nella capitale greca e in tutta l’Attica. Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela: “L’epicentro a 23 km a nord-ovest di Atene, vicino a Magoula nell’Attica, a una profondità di 20 km, secondo i rilevamenti Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata registrata alle 14.13 (ora locale, 13.13 in Italia). Poco dopo è arrivata anche una scossa minore di assestamento”. l sisma è stato avvertito dalla popolazione, molte persone si sono riversate in strada. Fuori uso le telecomunicazioni nella capitale. Dalle prime segnalazioni, non si ha notizia di danni o feriti, ma il fatto che le linee telefoniche abbiano subito numerose interruzioni per mancanza di elettricità in diverse aree della capitale sta creando grossi problemi”.

