Marco, muore in piscina a 28 anni dopo uno strano “bagno romantico” in piscina con la fidanzata. La vittima si chiamava Marco Scarcella, il suo corpo senza vita è stato trovato a Milano nella piscina di via Sant’Ambrogio. Sono in corso le indagini della polizia per fare luce su questa disgrazia. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di persone sarebbe entrato nella struttura senza permesso, forse scavalcando la recinzione con l’intenzione di fare un bagno notturno in compagnia.

Il nostro giornale partner Quotidiano.net rivela altri dettagli della strana vicenda: “Ma la bravata dei tuffi proibiti si è trasformata in tragedia quando uno di loro ha accusato un malore. Gli amici, probabilmente, devono aver provato a soccorrerlo senza successo, ed è partita la chiamata al 118, effettuata da una ragazza. La stessa giovane poi era presente all’interno della struttura all’arrivo dei soccorritori che però non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 28enne, che è stato trovato in acqua con indosso solo le mutande. Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco”. A raccontare la storia del bagno romantico è stato proprio un amico del ragazzo deceduto.

L'articolo Marco, muore in piscina a 28 anni dopo uno strano “bagno romantico” in piscina con la fidanzata proviene da Casteddu On line.