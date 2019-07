Dramma sulla 131: scende dalla sua macchina in fiamme e viene investito da un’altra auto, è grave. Incidente choc tra Uras e Terralba: due persone erano all’interno di un’auto che ha preso fuoco all’interno, e quando una di loro è scesa è stata travolta da una macchina in corsa. Al km 70 sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi, il ferito è stato trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale di Oristano.

