Opposizione all’attacco sulla riorganizzazione degli uffici comunali di Cabras: gravi disagi Secondo le minoranze pratiche in ritardo e nessun risparmio, aumentano le spese di staff

A due mesi dalla riorganizzazione degli uffici comunali di Cabras, voluta dal sindaco Andrea Abis, continua la polemica. A guidare le linee del “no”, questa volta sono il capogruppo di “Cabras Domani”Antonello Manca, il capogruppo di “Sviluppo Collettivo” Gianni Meli e i consiglieri Federica Pinna, Antonello Fara e Sara Meli, seduti sui banchi dell’opposizione.

“La riorganizzazione voluta dal sindaco Abis”, scrivono in un documento dove denunciano l’uso improprio delle risorse dell’amministrazione, “non ha prodotto risultati, peggiorando invece le cose. Non vi è stato alcun risparmio poiché le risorse ottenute con il taglio dei responsabili sono state impiegate per il maggior costo della giunta e del futuro staff”.

“Crescente è il malumore dei dipendenti”, proseguono i consiglieri, “costretti a orari assurdi e carichi di lavoro insostenibili. Questa situazione sta generando gravi ritardi nelle pratiche in accertamento di conformità per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica, dove manca la delega al paesaggio. Nomina che l’Amministrazione avrebbe dovuto fare immediatamente”.

“Un fatto gravissimo”, scrivono in conclusione, “perché questa situazione sta bloccando il rilascio delle concessioni edilizie con danni incalcolabili per cittadini e imprese”.

A maggio il sindaco di Cabras aveva ridotto il numero dei responsabili di servizio, che da 10 erano passati a 5 unità.

Venerdì, 19 luglio 2019

L'articolo Opposizione all’attacco sulla riorganizzazione degli uffici comunali di Cabras: gravi disagi sembra essere il primo su LinkOristano.it.