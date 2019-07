Cagliari, “pace fatta” tra Pais e gli organizzatori del Sardegna Pride: “Nessuna discriminazione”

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha ricevuto ieri in Presidenza una delegazione del “Sardegna Pride”. All’incontro era presente anche il vice presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. La delegazione, formata da rappresentanti di Arc, Movimento Omosessuale Sardo, Agedo, Famiglie Arcobaleno e Farmacia Politica, ha consegnato al Presidente Pais una bozza di un provvedimento per attuare e promuovere il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra le persone, a prescindere dal loro orientamento sessuale, dall’identità di genere o da una condizione di intersessualità. Arc, Moviment omosessuale sardo, Associazione dei genitori di omosessuali, Famiglia Arcobaleno e Farmacia Politica gli consegnano una bozza di provvedimento contro le discriminazioni. L’incontro è avvenuto a distanza di due settimane da uno “scivolone” di Pais, che aveva pubblicato sulla sua pagina pubblica di Facebook una fotografia “fake” sul Sardegna Pride. E in molti avevano tuonato contro Pais, per un “errore” giudicato troppo grosso.

Lo stesso Pais aveva rimosso la foto dopo pochi minuti dalla pubblicazione, spiegando già in quell’occasione che “è circolato un fotomontaggio, che purtroppo ha gabbato anche me, veramente offensivo proprio di chi lotta contro ogni forma di discriminazione, come il Sardegna Pride. A loro, per quel fotomontaggio squallido, vanno la mia solidarietà e scuse. Viva la libertà, sempre!”. Il presidente ha ringraziato la delegazione e ha assicurato che Il Consiglio regionale è in prima linea contro ogni forma di discriminazione.

