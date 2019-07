Litiga col vicino per il confine dei terreni e lo minaccia con una pistola: tragedia sfiorata a Sant’Andrea Frius

Hanno litigato, a quanto pare per l’ennesima volta, per un problema di “confine” tra i loro terreni. Solo che stavolta stava per scapparci il morto a Sant’Andrea Frius. Uno dei due “rivali”, un 84enne, ha tirato fuori una pistola, una Browning’s calibro 7,65 con matricola abrasa ma caricata con sette proiettili e ha minacciato il vicino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Dolianova e delle stazioni di Senorbì, San Basilio e Suelli,. L’anziano è stato rintracciato e bloccato. Seguito dai servizi sociali del Comune e già sottoposto alla messa alla prova, per l’84enne è scattato l’arresto per detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata. Vista l’età e le condizioni di salute, in attesa della convalida dell’arresto da parte del gip è finito ai domiciliari.

Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica del litigio e non escludono la possibilità che l’uomo, per cercar di far valere le proprie ragioni, possa aver esploso anche un colpo d’arma da fuoco.

