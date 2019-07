Spaccia hascisc alla luce del sole tra le panchine di piazza del Carmine: 19enne gambiano arrestato a Cagliari

La polizia ha arresato Jawla Nfamara, 19enne gambiano, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti sono stati avvisati degli “strani” movimenti da parte di un ragazzo, che ha raccontato di essere stato fermato, mentre stava passando in piazza del Carmine, da un giovane di colore. Lo straniero gli ha proposto di acquistare droga, ma lui ha rifiutato. Sul posto sono arrivate le volanti, e gli agenti hanno notato il gambiano seduto su una panchina. Dopo pochi minuti si è avvicinato un “cliente”, un ventenne cagliaritano. Dopo avergli dato una banconota si è allontanato di corsa, stringendo qualcosa tra le mani. Quel “qualcosa” era hascisc: 0,45 grammi. Il giovane ha ammesso di aver acquistato il “tocco di fumo” proprio in piazza del Carmine. Gli agenti l’hanno identificato.

Un altro equipaggio della polizia, intanto, ha bloccato lo straniero. Dalle sue tasche sono saltati fuori novanta euro e altro hascisc, anche conservato dentro cinque bustine di cellophane. Sono subito scattate le manette, lo spacciatore presto si troverà davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

