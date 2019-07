Cagliari, minaccia la vicina e la spia mentre è in camera da letto: stalker 70enne nei guai

Ha minacciato e molestato per anni una vicina di casa, e non si è fermato nemmeno dopo che lei, ormai impaurita, aveva presentato una denuncia alla polizia. Dal 2017, un settantenne cagliaritano, ha reso impossibile la vita a una donna: secondo quanto emerso anche dalle indagini svolte dalla squadra mobile della polizia di Cagliari, infatti, l’uomo l’ha minacciata, molestata, in particolare spiandola durante i suoi spostamenti, arrivando addirittura a salire sul tetto del palazzo per fare rumore pur di non farla dormire. Non solo: è riuscito anche a spiare delle conversazioni private della donna e ha danneggiato l’impianto di videosorveglianza che lei aveva messo all’ingresso del suo appartamento. Già nel 2018, il settantenne era stato ammonito dal questore, dopo che la vittima aveva presentato una denuncia. Nulla da fare: il “nonnino” ha continuato a tartassarla tra squilli al telefono, attendendola sul pianerottolo di casa e spiandola, sempre dal tetto del palazzo, quando lei era in camera da letto.

Così, al termine di un’attività coordinata dal sostituto procuratore della procura della Repubblica di Cagliari Nicoletta Mari, gli agenti hanno eseguito, nei confronti dell’uomo, una misura cautelare: per lui è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di stalking. Nel tempo, il settantenne ha anche danneggiato le ruote dell’auto della donna e la grata in metallo della finestra. L’ultimo grave episodio il ventidue giugno scorso, quando ha imbracciato un piccone e ha distrutto la telecamera fissata dalla donna sopra la porta di casa.

