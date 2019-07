Federico Coni racconta Pinocchio in una mostra a Baradili

Federico Coni omaggia Pinocchio in una mostra a Baradili

Esposti 53 personaggi dell’opera collodiana. All’inaugurazione anche una performance di Jacopo Cau

A Baradili una mostra sul famoso burattino di Collodi. Verrà inaugurata sabato 27 Luglio alle 19, all’ex Monte Granatico. L’esposizione “Pinocchio & Friends. Doveva essere un foto romanzo” è una personale di Federico “Maestrodascia” Coni, organizzata dall’amministrazione comunale di Baradili.

All’inaugurazione seguirà una performance di pittura dal vivo all’aperto, a cura di Jacopo Cau, giovane artista del territorio.

Federico “Maestrodascia” Coni, erede della tradizione dei maestri del legno aleresi, si avvicina da subito a Collodi, omaggiando la sua bottega artigiana col nome di Pinokkieria. Inizia questo progetto nel 2014, e lo caratterizza di uno stile originale e personale, senza mai dimenticare i maestri ispiratori, in primis Tavolara e Jacovitti.

Coni analizza, con i suoi 53 personaggi in mostra, il burattino più famoso al mondo: da i cooprotagonisti, come Mangiafoco , a personaggi minori ma non meno importanti, come il pescatore verde. Ci racconta una figura in fuga con il suo ambiguo polimorfismo, con la sua vena sottile di disillusione, attenendosi all’opera collodiana.

Federico Coni, dopo gli studi artistici si laurea in Disegno Industriale – Ecodesign, si laurea alla facoltà di Architettura della Sapienza di Roma, con una tesi progettuale sui giocattoli in legno per l’infanzia. Il concetto ludico del balocco diviene la matrice sulla quale l’artigiano sviluppa la sua distintiva produzione di personaggi in legno. Muove i primi passi nella bottega di famiglia dove inizia a sperimentare forme. Parallelamente all’attività professionale, progetta e cura laboratori creativi con scuole e associazioni culturali.