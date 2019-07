È uno dei temi che ha creato un vortice non stop di discussioni e polemiche, soprattutto negli ultimi anni. La mobilità a Cagliari, tra favorevoli alla scomparsa delle auto da alcune zone e chi, invece, è arrivato addirittura a “maledire” le aree pedonali, crea divisioni in città. Lo sa bene Alessio Mereu, neo assessore di Fratelli d’Italia alla Mobilità del Comune di Cagliari. Volto conosciutissimo della politica, occupa una sedia “difficile”: ci sono da prendere decisioni e, eventualmente, apportare modifiche. “Una problematica grossa è quella dei parcheggi, bisogna crearne di nuovi, anche di scambio. Ci sono vari parcheggi ceduti da costruttori e ancora inutilizzati”, afferma Mereu, “perchè non sono stati collaudati. Vanno recuperati e messi a disposizione dei cittadini”. Insomma, per l’esponente meloniano “i parcheggi sono pochi, soprattutto nel centro storico e nelle zone della movida, si devono creare le condizioni per dare respiro ai commercianti, i loro negozi devono essere raggiunti con facilità”. E come spiegarlo a chi dice “no alle auto” e preferisce biciclette o una passeggiata?

“Non voglio portare le auto dentro il centro storico, ma almeno creare parcheggi in centro a una distanza ragionevole, per poterlo raggiungere”, osserva Mereu. E, sulle piste ciclabili, è netto: “Non sono contrario ma vanno fatte molte correzioni, ci sono delle zone a rischio come via Is Mirrionis, ci sto già ragionando”. Potrebbe esserci il tanto per cancellarla, per eliminarla? Mereu non dice “sì”, ma nemmeno “no”: “Prima di prendere una decisione simile voglio confrontarmi con chi ha interessi nella zona”, cioè negozianti e residenti, “personalmente ritengo che la pista ciclabile in via Is Mirrionis non sia stata una delle migliori idee della vecchia Giunta comunale”.

L'articolo “A Cagliari più parcheggi, cancellare la pista ciclabile di via Is Mirrionis? Lo deciderò con i residenti” proviene da Casteddu On line.