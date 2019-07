“Piazza del Carmine a Cagliari ritornerà alle famiglie, basta stranieri senza documenti e fuori controllo”

La sua campagna elettorale l’ha basata su un unico slogan: “Per una città più sicura”. E promette di impegnarsi al massimo per raggiungere l’obbiettivo, Paolo Spano. Settantuno anni, un passato lavorativo da banchiere prima e da specialista nell’ippoterapia poi, è il nuovo assessore comunale della Sicurezza a Cagliari. Eletto con la Lega, quel partito che, più di tutti, ha fatto del tema della “sicurezza” il suo cavallo di battaglia principale: “Alcuni punti della città sono problematici, non siamo più la Cagliari di una volta”, esordisce Spano. “I cittadini si lamentano di presenze non rassicuranti”. E il riferimento alla vicina piazza del Carmine è presto fatto: “Era una piazza votata ad ospitare famiglie e bambini, ora ci sono episodi di spaccio che non rassicurano, e le famiglie scappano dalla piazza. Bisogna ridargliela”, afferma il neo assessore.

“Gli stranieri senza documenti sono un problema perchè sono fuori controllo da parte della polizia locale. Ascolterò i cittadini per capire quali sono le loro priorità in tema di sicurezza”.

