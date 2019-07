Cani uccisi Budoni,"nessuna impiccagione

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - "Non è vero che i Carabinieri hanno già individuato i responsabili, ma hanno solo avviato indagini per avere trovato due cani morti. I due indagati non hanno ucciso nessun cane, men che meno tramite impiccagione". E' quanto precisa all'ANSA l'avvocata Domenica Porcu, difensore delle due persone indagate per il reato di uccisione di animali a Budoni.

Il fatto risale ai giorni scorsi quando il proprietario dei due cani, dopo aver fatto la macabra scoperta nel suo terreno, aveva denunciato il fatto ai Carabinieri della Stazione di Budoni, intervenuti sul posto insieme con il personale veterinario della Asl di Olbia. (ANSA).