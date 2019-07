Sicurezza in viale Marconi e sulla 554, via ai lavori per la nuova segnaletica

Sulla strada statale 554 “Cagliaritana”, tra Gannì e Terra Mala, sono stati avviati gli interventi di realizzazione della nuova segnaletica con l’utilizzo del gocciato plastico, a seguito dei lavori di nuova pavimentazione drenante appena conclusi.

La nuova segnaletica, la cui stesura sta avvenendo unicamente in orario notturno per limitare i disagi alla circolazione, oltre a garantire tempi di usura più lunghi rispetto alla segnaletica tradizionale, ha un maggiore rifrangenza notturna e garantisce un migliore deflusso dell’acqua in caso di pioggia.

Nelle prossime settimane, la stessa tipologia di segnaletica verrà realizzata anche nel tratto di competenza Anas (gruppo FS italiane) di circa 1 km in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu Sant’ Elena.

