Ripresi gli scavi nel sito archeologico di S’Urachi, a San Vero Milis

Importanti scoperte per l’età punica e romana

Sono ripresi gli scavi a S’Urachi, alle porte di San Vero Milis. Anche questo anno, l’equipe internazionale diretta dagli archeologi Alfonso Stigliz e Peter Van Dommelen, continuerà a scavare e a studiare i reperti custoditi nel museo comunale.

Il lavoro di scavo sarà presentato giovedì 25 luglio alle 19, negli spazi della Pineta della Biblioteca di Mandriola.

“I lavori in corso”, dichiara l’archeologo Alfonso Stigliz, “stanno dando notevoli risultati per quanto riguarda l’età punica e romana. Gli studiosi impegnati nella ricerca si tratterranno qui per il resto del mese, e come sempre offrono la possibilità di incontrare curiosi e appassionati sul sito, nel museo o per strada”.