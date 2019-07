Esordio in aula per la giunta Truzzu a Cagliari: un ingegnere per il porta a porta. Ecco i nomi

Ecco la nuova giunta Truzzu. Qualche sorpresa rispetto alle previsioni. Alessio Mereu alla Mobilità è l’unico consigliere comunale che entra nell’esecutivo in Fratelli d’Italia che poi presenta due tecnici: Alessandro Guarracino ai Servizi Tecnologici e Paola Piroddi alla Cultura. Viviana Lantini Politiche sociali Il Psd’Az ha scelto Alessandro Sorgia alle Attività produttive e Gabriella Deidda, ai Lavori pubblici e due consiglieri anche per i Riformatori Giorgio Angius, Urbanistica (sarà anche vicesindaco) e Rita Dedola, Pubblica Istruzione. Paolo Spano sarà l’assessore alla sicurezza in quota Lega e Viviana Lantini sarà il nuovo assessore alle Politiche sociali.

