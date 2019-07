Monumenti in pericolo a Cagliari, rischia di sparire la statua di Efisino Devoto a Bonaria

È una delle statue simbolo del Cimitero di Bonaria, quella del piccolo Efisino Devoto, il bimbo ritratto defunto sulla propria seggiola e accanto ai giocattoli. Ma sta per sparire, tecnicamente rischia di polverizzarsi se non si interviene in tempo. E ora Comune e Soprintendenza si stanno dando da fare.

Sono tante le opere d’arte del Cimitero Monumentale di Bonaria a rischio di pericolosi processi di corrosione. Tra questi il monumento funebre dedicato a Efisino Devoto. Un’opera dell’artista Giuseppe Sartorio del 1887, che raffigura il piccolo Efisino, simbolo del Cimitero Monumentale di Bonaria, scomparso all’età di tre anni ritratto su una seggiola mentre dorme accanto ai suoi giocattoli. Nel basamento epitaffio “Cattivo, perché non ti risvegli”, che esprime tutta la disperazione di due genitori che non riescono ad accettare la morte del loro piccolo e che contribuisce ad accentuare il carattere commovente del monumento. La statua funebre versa oggi in un pessimo stato di conservazione, anche a causa della tipologia di marmo ormai “decoeso e disgregato” ed è a rischio di polverizzazione.

La Soprintendenza delle Belle Arti ha scritto al Comune, spiegando che è ancora possibile effettuare un intervento di recupero del monumento se si interviene in tempi rapidissimi. Sarà la stessa Soprintendenza ad agire direttamente, avvalendosi di una restauratrice assunta dal Mibact che si potrà occupare del restauro. Il Comune ha stanziato 2 mila e 500 euro per gli interventi di movimentazione, l’ acquisto dei materiali necessari e l’assicurazione per il trasporto e per la durata dei lavori di restauro del monumento funebre di Efisino Devoto.

