Prefettura, via libera al piano della campagna anti incendi: task force con vigili del fuoco e Regione. Nella mattinata odierna, nella sede dell’Ufficio Territoriale del Governo di Piazza Palazzo siè procedutoalla stipula della Convenzione per la collaborazione dei Vigili del Fuoco nella Campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna, per l’anno 2019.

Insieme al Prefetto Bruno Corda, erano presenti l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Massimiliano Gaddini, il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale Federico Ferrarese Ceruti, il Direttore Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Regionale Antonio Casula e il Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della D.G. della protezione civile, Stefano Campesi.

La Convenzione prevede la collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuco con la Regione Sardegna – Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Attraverso il finanziamento regionale, pari a € 430.000, i Vigili del Fuoco opereranno nella Sala Operativa Unificata Permanente presso la Regione e nello spegnimento degli incendi, in collaborazione con il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, con particolare riguardo a quelli che possono interessare gli insediamenti civili ed industriali.

L’occasione è stata importante anche per fare il punto sulla costante collaborazione tra enti statali e regionali impegnati nella campagna antincendi.

L’unità di intenti e la necessità del coordinamento delle attività operative tra lo Stato e la Regione è stata rimarcata come un valore imprescindibile, che solo può consentire positivi risultati.

Tra i diversi obiettivi grande rilievo è costituito da una campagna culturale a difesa dell’ambiente in cui si vive.

In questo senso, è intendimento comune dei convenuti promuovere e avviare, con il coinvolgimento dell’UfficioScolastico Regionale, iniziative volte a sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e gradonella lotta agli incendi,così da rendere ancora più efficace il contributo e l’apporto sinergico di tutte le componenti istituzionali già impegnate, a vario titolo, nella prevenzione e contrastodi talefenomeno.

IL VICE PREFETTO

