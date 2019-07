Bimbi feriti al parco di Serramanna, scattano i divieti: sino a 5 anni non si può giocare a calcio

Nuove regole per i frequentatori del parco comunale di via XXV Aprile a Serramanna. In seguito agli ultimi episodi accaduti e segnalati al Comune in cui, soprattutto i bambini più piccoli, sono rimasti coinvolti o feriti durante i giochi e le passeggiate con i genitori, l’amministrazione comunale ha deciso di sanzionare chi non rispetterà le norme imposte ed entrate in vigore dal 16 luglio. Nessun veicolo potrà essere introdotto al parco se non tricicli e biciclette guidate dai bambini di età non superiore ai 12 anni, accompagnati e monitorati da un adulto; nessun pallone potrà essere calciato nelle aree riservate ai bambini se non dai bambini di età inferiore di cinque anni e sempre sorvegliati almeno da un maggiorenne. Per tutti gli altri, vi sono gli spazi preposti nell’area opposta a quella dei giochi.

Tra i diversi punti, si evidenzia anche il divieto di utilizzare apparecchi per la diffusione di musica ad alto volume, di fumare in prossimità dell’area giochi riservata ai più piccoli e di introdurre cani, fatta eccezione per i cani guida. “Ravvisato che si stanno verificando numerosi inconvenienti – si legge nella nota firmata dal sindaco Sergio Murgia – merita fare cenno ai recenti episodi di minori che hanno subito importanti lesioni, così pure le numerose segnalazioni della presenza di cani incustoditi o privi di guinzaglio liberi di girovagare per il parco, si ritiene necessario dettare precise norme di condotta”. Per i trasgressori sono in arrivo pesanti sanzioni da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.

