Rifiuti, a Sassari è "tolleranza zero"

(ANSA) - SASSARI, 18 LUG - Tolleranza zero del Comune di Sassari contro chi abbandona i rifiuti, sporca la città e non rispetta le regole del conferimento differenziato.

L'amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la Polizia locale, la compagnia barracellare e i volontari dell'associazione Agras, ha intensificato i controlli in tutta la città, concentrandosi nelle zone individuate come aree più a rischio abbandono rifiuti.

Dalle prime ore del mattino agenti in borghese, a piedi, in moto e in auto, controllano queste aree a rischio e hanno già elevato numerose sanzioni, soprattutto contro i cittadini che non rispettano le regole del "porta a porta". Fra questi, nella zona di Serra Secca, è stato sanzionato un intero condominio composto da tre palazzine, per non aver ritirato i contenitori da utilizzarsi per il servizio porta a porta.

I controlli mirati sono stati estesi anche ai conduttori di cani che non raccolgono le deiezioni e su tutti coloro che abbandonano rifiuti nelle spiagge.

Lanciando una vera e propria campagna di sensibilizzazione, Palazzo Ducale invita i cittadini a collaborare segnalando con foto e testimonianze riservate le situazioni di degrado e le persone che non rispettano le regole. (ANSA).