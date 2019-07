Per tredici anni, dal 2006 al 2019, hanno ottenuto i contributi europei destinati a chi è proprietario di uno o più terreni agricoli “disagiati”. Una coppia di imprenditori agricoli cagliaritani, però, non ha fatto i conti con le Fiamme Gialle: i finanzieri, infatti, hanno scoperto che i due non erano i proprietari dei terreni. Un “particolare” fondamentale: senza la “proprietà” di questo o quel terreno, infatti, non era possibile accedere ai finanziamenti. Da una serie di accertamenti è emerso che la coppia è riuscita ad intascare, dall’Europa, 166907 euro. È subito scattata la denuncia per truffa all’autorità giudiziaria, ma sembra essere il minimo per i due: infatti, dovranno restituire tutti i soldi, sino all’ultimo centesimo, e poi pagare una mega multa pari a tutti i soldi che, per tredici anni, si sono indebitamente intascati.

I finanzieri hanno segnalato il fatto anche alla procura regionale della Corte dei Conti, e potrebbe configurarsi l’ipotesi di danno erariale.

L'articolo “Quei terreni sono nostri”, ma è falso: coppia cagliaritana di agricoltori ruba 166mila euro proviene da Casteddu On line.