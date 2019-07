Cagliari: Mammografia all’oncologico solo a luglio 2021

di Sergio Atzeni

La prevenzione è solo una parola sulla carta perché chi vuole essere tranquilla e intende farsi controllare con una mammografia all’ospedale Businco di Cagliari deve aspettare per adesso fino al mese di luglio 2021.

Si può dire che una donna prudente che affronti per la prima volta l’esame potrebbe anche andare da un’altra parte dove i tempi di attesa sono leggermente più brevi.

Ma chi è stata operata ed è seguita da anni, se non da un decennio, nelle strutture dell’Oncologico Businco è normale che voglia farsi controllare sempre nello stesso ospedale, ma all’ufficio Cup quando si va a prenotare la risposta è chiara: “Non ci sono date disponibili prima di luglio 2021”. E tra qualche giorno si arriverà anche a dicembre 2021 poiché le prenotazioni sono state aperte per quell’anno solo 15 giorni fa e sono giunte già a luglio: quindi se il trend è questo, tra 15 giorni anche il 2021 sarà esaurito e si passerà al 2022.

All’oncologico funzionavano fino a non molto tempo fa due macchine per la mammografia, ora sembra che ne sia rimasta solo una e il personale non può fare certo miracoli.

Insomma la prevenzione fa acqua da tutte le parti nella sanità sarda, con quello che costa ai contribuenti, perché anche chi ha avuto la sfortuna di essere colpita da quel male che solo, come dicono i medici, con la scoperta precoce può essere sconfitto nel caso si ripresenti, può controllarsi nell’ospedale dove si è sempre curata solo tra due anni. Il nuovo presidente della regione Solinas e l’assessore alla sanità Mario Nieddu dovrebbero intervenire subito perché la salute sta al primo posto indiscusso tra i diritti dei cittadini.

