Lavoratori in nero e sottopagati: conto da 150 mila euro per un commerciante

Lavoratori in nero e che lavoravano anche il doppio del tempo previsto. Gli ispettori del lavoro di Cagliari e Oristano hanno notificato a un commerciante di origine cinese una sanzione da 35 mila euro, oltre al pagamento dovuto all’Inps di 128 mila euro di contributi, in seguito a un verbale relativo ad una ispezione avvenuta alcun mesi fa in un suo negozio di Oristano di articoli “fai da te”.

Al titolare è stato contestato l’impiego di 8 lavoratori in nero (sette italiani e un pakistano), oltre a molteplici violazioni contrattuali e normative nella gestione dei rapporti di lavoro di ben 33 dipendenti.

In particolare è risultato che l’imprenditore cinese assumeva tutti i suoi dipendenti con un part-time di 20 ore settimanali. In realtà i dipendenti lavoravano per 54 ore settimanali con retribuzioni molto inferiori ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi del commercio. Le retribuzioni venivano pagate in contanti.

L’Ispettorato del Lavoro ha inoltre contestato anche la violazione delle recenti norme che impongono ai datori di lavoro la tracciabilità dei pagamenti effettuati ai propri dipendenti.

Nei locali per la vendita al pubblico e nei magazzini dell’attività commerciale erano state installate telecamere per il controllo a distanza dei lavoratori senza le prescritte autorizzazioni. Una violazione che costituisce una ipotesi di reato penale.

Nei confronti del titolare dell’azienda sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 38 mila euro.

