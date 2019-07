Università di Cagliari, premiati i 16 migliori laureati

Si è svolta questa mattina nell’Aula magna del Palazzo del Rettorato la cerimonia di premiazione dei migliori 16 laureati nell’Anno accademico 2017/18 dell’Università di Cagliari, che si sono distinti in ogni Facoltà per i voti di laurea, il tempo impiegato e la media riportata negli esami, ed eventuali periodi di mobilità compiuti all’estero. E’ stata Maria Del Zompo, Rettore dell’Ateneo, a premiare i migliori: “Non arrendetevi mai – ha detto loro il Magnifico – Non siate mai mediocri e mantenete l’entusiasmo e la grinta che avete, perché la Sardegna e l’Italia hanno bisogno di questo. Grazie ai vostri docenti che, con la bellezza della ricerca scientifica che portano avanti, riescono a sostenere l’entusiasmo dei nostri giovani”.

L’iniziativa è ormai un appuntamento tradizionale per gli studenti dell’Ateneo: a ciascuno dei premiati è stato attribuito un premio di mille euro.

Le graduatorie per le sei facoltà dell’Ateneo, distinte tra i corsi di laurea di durata triennale, i corsi di laurea magistrale di durata biennale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (ove presenti) sono state predisposte dagli uffici in automatico, utilizzando le informazioni già presenti nella banca dati del sistema informativo per la didattica o acquisite dagli interessati e sono state elaborate sulla base dei punteggi individuati dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che ha autorizzato l’iniziativa.

Minor tempo impiegato per ottenere il titolo in rapporto alla durata normale del corso di studio, voto di laurea conseguito, media ponderata dei voti conseguiti nelle attività didattiche previste dal corso di laurea o dal piano di studi personale dello studente, periodi di mobilità internazionale: sono questi i parametri utilizzati per stilare la speciale classifica relativa ad ogni facoltà. A ciascuno dei premiati individuati in questo modo verrà assegnato un premio di mille euro, al lordo delle imposte.

Dai dati mostrati questa mattina dal Rettore Del Zompo, risulta che il numero dei laureati dell’Università di Cagliari è in costante aumento: dai 3931 nel 2016, ai 4013 nel 2017 e ai 4053 nel 2018. “L’Università degli Studi di Cagliari – ha aggiunto la prof.ssa Del Zompo – è il primo ateneo sardo che si è sottoposto alla valutazione da parte dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) ed è il primo accreditato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con un giudizio ampiamente soddisfacente che lo porta ai primi posti in Italia”.

Il Rettore ha poi illustrato la nuova offerta formativa (81 corsi di laurea attivati): “L’obiettivo – ha detto – è valorizzare al massimo i nostri giovani ed evitare la dispersione delle intelligenze, risorsa primaria per lo sviluppo dell’isola, contribuendo a scongiurare l’emigrazione intellettuale”.

Secondo Maria Del Zompo, “la sfida, oggi, è saper integrare i saperi antichi della nostra tradizione con la più moderna tecnologia: per dirlo con la frase che accompagna il mio mandato, si tratta di coniugare con intelligenza cultura e innovazione, perché senza la prima non può esserci la seconda”.

L’elenco dei premiati:

FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA – CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA

Dott.ssa FRANCESCA ROSSELLA CALLEDDA

Creazione del sito di restrizione CGCG per l’analisi mediante PCR-RFLP della variante G20210A del Fattore II

Relatrice Prof.ssa Alessandra Padiglia

FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA CELLULARE

E MOLECOLARE

Dott.ssa LAURA ERMELLINO

Inibizione della cascata di Interferon signaling da parte della proteina NS2A di Zika virus

Relatore Prof. Enzo Tramontano

FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CHIMICA

E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Dott.ssa MILENA CAU

Effetto del beta-cariofillene sull’espressione di biomarcatori della neuroinfiammazione e dello stress ossidativo in un modello di ipoperfusione/riperfusione cerebrale

Relatrice Prof.ssa Maria Pina Serra

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE

E IL TERRITORIO

Dott.ssa ELEONORA DESOGUS

Tecniche di bonifica delle acque sotterrane

Relatrice Prof.ssa Alessandra Carucci

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Dott. GABRIELE ATZENI

Near-Field and Far-Field RF Wireless Power Transfer Techniques for Backscatter Devices

Relatore Prof. Massimo Barbaro

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE

E SPORTIVE

Dott.ssa IRENE SALIS

Cambiare stile di vita: variazione della composizione corporea e dei parametri atletico-funzionali dopo due mesi di training e alimentazione controllata. Un caso studio

Relatrice Prof.ssa Irene Sanna

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

Dott. ANTONIO URBAN

Applicazione sperimentale del protocollo scientifico “behavior-basedsafety” per la prevenzione degli infortuni presso lo stabilimento Heineken del sud Sardegna

Relatore Prof. Marcello Campagna

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA

E CHIRURGIA

Dott. ALESSANDRO RAFFO

Identificazione di fattori prognostici in pazienti affetti da tumori delle vie biliari candidati ad un trattamento

chemioterapico di seconda linea

Relatore Prof. Mario Scartozzi

FACOLTÀ DI SCIENZE – CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Dott. ANDREA CORDA

Metodologie di sviluppo agile in un’azienda spagnola

Relatore Prof. Michele Marchesi

FACOLTÀ DI SCIENZE – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA

Dott. MATTIA ATZENI

Unsupervised Semantic Parsing of Natural Language Utterances for Question Answering over Source Code

Relatore Prof. Maurizio Atzori

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE – CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Dott.ssa ROBERTA CANCELLIERI

Violenza e discriminazione della donna: sviluppi internazionali dalla CEDAW ad oggi

Relatore Prof. Giacomo Biagioni

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA MANAGERIALE

Dott. GIANPAOLO ZAMMARCHI

Valutazione della web usability attraverso l’eye tracking: caso studio del portale dell’Università di Cagliari

Relatore Prof. Luca Frigau

FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE, GIURIDICHE E POLITICHE – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Dott.ssa FRANCESCA PERRA

La revocazione delle disposizioni testamentarie

Relatore Prof. Cristiano Cicero

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI – CORSO DI LAUREA IN BENI CULTURALI E SPETTACOLO

Dott.ssa ROBERTA PLACIDO

Riflessioni sul binomio arte e cibo nella produzione artistica europea e americana del XX secolo

Relatrice Prof.ssa Rita Ladogana

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E SOCIETÀ

Dott. FRANCESCO BORGHERO

Il Capitolo della cattedrale di Firenze alla metà del Trecento attraverso le imbreviature del notaio

Bonaccorso di Gerino del Cacciato (1340-1346)

Relatore Prof. Sergio Tognetti

FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE

DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Dott.ssa ROBERTA DESOGUS

Un progetto per l’educazione plurilingue: il lavoro in classe

Relatrice Prof.ssa Gabriella Macciocca

