Oltre mille incendi in Sardegna dall’inizio dell’estate

Dall’inizio della stagione estiva a oggi, sono più di mille gli incendi rilevati in Sardegna, anche se la superficie colpita è di circa un ettaro per singolo incendio, contro i due ettari dello scorso anno. La Regione Sardegna, intanto, ha stanziato 600mila euro per migliorare il coordinamento tra le forze regionali in campo e i Vigili del fuoco, sulla lotta contro la piaga dei roghi.

L’ha annunciato stamane, a Cagliari, in prefettura, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, in occasione della firma della convenzione per la collaborazione dei Vigili del fuoco per la Campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta A.I.B. della Regione, per il 2019. Oltre all’assessore Lampis e al prefetto, Bruno Corda, all’incontro sono stati invitati a partecipare anche il direttore regionale dei Vigili del fuoco, Massimiliano Gaddini, il direttore generale della Protezione civile regionale, Federico Ferrarese Ceruti, il direttore generale del Corpo forestale di Vigilanza ambientale regionale, Antonio Casula, e il direttore del servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della direzione generale della protezione civile, Stefano Campesi. (AGI)

Giovedì, 18 luglio 2019

