Sant’Antioco, da oggi un lungo fine settimana con la grande musica dal vivo

Inizia oggi a Sant’Antioco un lungo week end all’insegna della musica dal vivo. Si parte a Maladroxia, alle 18.30, presso lo stabilimento “Isola Del Cuore”, con i brani classici della pianista georgiana Nino Kupreishvili, nata a Tiblisi, giovanissima ma già nota al pubblico internazionale. L’evento è organizzato da “Résonnance Italia” – associazione umanitaria e musicale no profit, con il patrocinio del Comune di Sant’Antioco. E poi sarà il turno dell’artista Vinicio Capossela, nell’isola per un doppio appuntamento: oggi al MAB, Museo Archeologico Ferruccio Barreca (ingresso libero e gratuito), a partire dalle 21.00 per una “chiacchierata” in compagnia del saggista e critico letterario, teatrale e cinematografico Goffredo Fofi, e il giornalista di Sant’Antioco de “Il Sole 24 Ore” Stefano Salis; e domani all’Arena Fenicia, in concerto alle 21.30, per presentare al pubblico l’ultima sua raccolta di brani inediti: “Ballate per uomini e bestie”.

Si chiude sabato, con il nuovo appuntamento del “Sulky Jazz Festival”. In programma il concerto di Francesca Tandoi & Emanuele Cisi Duo, in Piazza Italia alle 21.30. Francesca Tandoi si diploma in Olanda al Conservatorio Reale a L’Aia, dove non tarda a farsi riconoscere per il suo talento di cantante e pianista raffinata. Collabora con grandi nomi come: Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell e Leah Kline. Emanuele Cisi è oggi uno dei compositori e sassofonisti italiani più apprezzati della scena jazz internazionale e quella italiana negli anni 2013, 2014, 2016 e 2017 secondo la rivista JazzIt.

