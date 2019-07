La sagra della bottarga compie 18 anni: c’è una novità

Anticipata di un mese, si svolgerà a fine luglio

La sagra della bottarga di Cabras diventa maggiorenne e torna con una grande novità. La data da segnare in calendario quest’anno è, infatti, quella di sabato 27 e domenica 28 luglio. La manifestazione tra le più importanti del centro lagunare viene anticipata di circa un mese. Una piccola rivoluzione per cercare di attirare il grande pubblico anche in media stagione e mostrare il prodotto principe del territorio: la bottarga, appunto.

E proprio l’oro giallo di Cabras è al centro delle due giornate della sagra, promossa dal Comune, secondo il format che ha esordito lo scorso anno, con il coinvolgimento di alcuni chef del territorio, abbinati ai produttori locali, che propongono le loro specialità a base di bottarga e altri genuini prodotti della terra del Sinis.

Confermata anche la location: le piazze e le vie del centro storico della cittadina lagunare, tra degustazioni, stand e tanto intrattenimento.

Anche quest’anno la sagra della bottarga viene caratterizzata dall’attenzione all’ambiente. Le pietanze e bevande, infatti, vengono servite in piatti e bicchieri compostabili, riducendo in questo modo la produzione dei rifiuti di plastica.

Il programma dettagliato sarà illustrato nei prossimi giorni.