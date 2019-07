Rifiuti arrosto, a Santa Caterina la spazzatura è nel barbecue

In una località di mare suggestiva come Santa Caterina di Pittinuri stona ancora di più la vista di un cumulo di rifiuti adagiato all’interno di un barbecue in muratura.

Buste contenenti scarti generici, cartoni di pizza e bottiglie di plastica stanno laddove residenti e turisti dovrebbero arrostire i loro pasti da vacanza.

La segnalazione arriva da un lettore: “Il Comune li ha chiusi, e qualcuno li ha aperti e riempiti di spazzatura”.

“Questa è civiltà?” Si chiede il lettore.

Giovedì, 18 luglio 2019

