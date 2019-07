Mini serra marijuana, arrestato 19enne

Aveva allestito una vera e propria mini serra di marijuana in casa e nelle sue pertinenze, ma è stato scoperto dai "Falchi" della Squadra Mobile di Cagliari, insieme agli agenti del Commissariato di Iglesias, dopo una segnalazione. Agli arresti domiciliari è finito un insospettabile e incensurato 19enne, residente a Domusnovas.

Nella propria casa e in uno stabile disabitato posto accanto, il giovane coltivava 18 piante di canapa indiana in perfetto stato vegetativo, di cui nove alte di circa 50/70 cm e nove dell'altezza di circa 100 cm, tutte invasate. Nella cucina è stato trovato tutto l'occorrente per la coltivazione indoor della marijuana:lampade a led, una lampada alogena con plafoniera, le scatole dei semi, fertilizzanti e manuali sulla coltivazione. Sequestrato anche quasi un chilo di droga già pronta, oltre un grammo di cocaina e 500 euro.