Rifiuti bruciati in mezzo alla strada

(ANSA) - CAGLIARI, 18 LUG - Rifiuti abbandonati in mezzo alla strada e poi incendiati dai soliti incivili. È successo ieri intorno alle 23.30 in via della Musica a Quartu. La segnalazione alla centrale operativa dei vigili del fuoco è stata inevitabile: i sacchetti erano proprio davanti alle case del rione e creavano intralcio alla circolazione, costituendo un pericolo per gli automobilisti e i centauri, ma anche per la salute pubblica. Poi le fiamme e la puzza. Sul posto la squadra di Pronto intervento che ha provveduto a spegnere le fiamme sui cumuli di rifiuti che occupavano le carreggiate mettendo in sicurezza l'area.