Si sono molto probabilmente arrabbiati nel vedere la devastazione fatta da ignoti imbecilli nella loro struttura: tabellone segnapunti mezzo rotto, idem uno dei pc e molti estintori aperti con tutta la schiuma che ha invaso il parquet. Ma poi, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per far rifiorire il campo di basket del PalaMellano a Sestu: dirigenti e giocatori, insieme anche a qualche genitore dei campioni della palla a spicchi, tutti uniti in un unico obbiettivo: ripulire e risistemare la struttura di via Ottaviano, senza pensare troppo a chi, forse per “noia” o forse per il gusto malsano di distruggere, ha compiuto ieri un raid ingiustificabile. Nelle foto inviate dalla nostra lettrice Alessandra S. si vedono già i primi risultati. Il campo è quasi tutto ripulito, le operazioni del “forzato” restyling proseguiranno domani. Un bellissimo schiaffo morale a quegli incivili senza volto e senza nome che hanno preso di mira uno dei pochi “gioielli” sportivi moderni di Sestu.

L'articolo Sestu, dopo il raid vandalico dirigenti e giocatori “riparano” il PalaMellano: “Nessuno ci fermerà” proviene da Casteddu On line.