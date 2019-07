A Cagliari reati in calo ma parte la guerra al commercio abusivo: patto tra Comune e prefettura

Un patto tra Comune, prefettura e Forze dell’ordine per tentare di mettere sotto scacco i venditori abusivi, presenti già da molto tempo soprattutto nelle vie centrali di Cagliari. È questo uno dei punti emersi durante la riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Bruno Corda. Al tavolo il sindaco Paolo Truzzu, i vertici delle forze di polizia, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco ed un rappresentante della capitaneria di porto, nonché il comandante ed il vice comandante della polizia Municipale. L’analisi dei dati statistici ha permesso di certificare che, nel capoluogo sardo, i reati sono complessivamente in calo rispetto agli anni passati. Tutti i partecipanti al tavolo hanno condiviso anche la considerazione che la sicurezza, così come la sua percezione, si basa su molteplici fattori: accanto alla prevenzione ed al contrasto dei reati, si è ritenuto necessario aumentare anche gli strumenti che consentono di contrastare i fenomeni di degrado urbano. E, in questo caso, possono tornare utili le recenti normative rivolte, appunto, al contrasto dei fenomeni di criminalità e di degrado urbano.

Molto importante anche la cosiddetta “sicurezza partecipata”, l’intento di Comune e prefettura è quello di coinvolgere anche le associazioni di categoria, che potranno fornire un importante contributo. Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, alle azioni di contrasto dell’abusivismo commerciale, che già in passato ha visto numerosi interventi da parte di polizia e polizia Municipale. L’obbiettivo è di aumentare gli interventi. Ogni operazione sarà concordata tra le Forze di polizia e la polizia locale.

