Gianni Chessa vola a Mosca: l’assessore sardo finisce sul tg russo

Gianni Chessa, assessore regionale Turismo in un servizio del principale canale televisivo russo. Il video circola in rete e anima il dibattito politico in città e nell’Isola. Accanto a Chessa si riconoscono i suoi collaboratori Giorgio Adamo e Roberta Loi e l’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde. La trasferta degli assessori è mirata alla conquista dell’importante mercato turistico russo.

