Cagliari-Real Vicenza 5-0 in amichevole

Cinque gol (a zero) del Cagliari questo pomeriggio nell'amichevole contro il Real Vicenza, una selezione di giocatori svincolati.

È il secondo test del precampionato, il primo nel ritiro di Pejo, in Trentino. Mattatore del match il bulgaro Despodov con una doppietta: molto bello il secondo gol personale con un colpo di tacco. Ad aprire le marcature era stato invece Joao Pedro su calcio di rigore. Nella ripresa gli altri gol della partita con Ragatzu e Pavoletti. Domenica prossima nuova sfida e il livello sale: i rossoblù di Maran affronteranno domenica la Feralpisalò, squadra di Lega Pro. Ancora non impiegato il nuovo acquisto Mattiello. Assente anche Castro. Deiola, infortunato, ha lasciato il ritiro ed è rientrato a Cagliari: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. A Pejo da oggi anche Farias, ma il brasiliano è sul mercato.