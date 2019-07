Cagliari: quasi fatta per Nandez

(ANSA) - CAGLIARI, 17 LUG - E' quasi fatta per l'uruguaiano Nandez al Cagliari. Anche i principali giornali argentini danno per imminente, dopo l'arrivo dall'Italia di De Rossi, la cessione del centrocampista del Boca Juniors. Nei giorni scorsi c'è stato un tira e molla sul prezzo - il club argentino chiede 20 milioni - ma la sensazione è che l'affare sia destinato a concludersi da un momento all'altro. Il Cagliari cerca il sostituto di Barella e un'altra trattativa già avviata per il centrocampo è quella che riguarda Rog del Napoli. Circola anche - ma sembra più una speranza dei tifosi che una vera e propria ipotesi - il nome di Nainggolan: il giocatore in Sardegna si sente a casa, ma altrove, se dovesse lasciare l'Inter, potrebbe spuntare ingaggi più vicini a quelli garantiti in questi anni da Roma e nerazzurri. Intanto sembra essersi raffreddata la pista Defrel e così Joao Pedro, dato per sicuro partente prima del ritiro, dovrebbe rimanere in Sardegna.