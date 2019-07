La riqualificazione di corso Gramsci e l’erba sintetica nel nuovo campo di calcio di Frutti d’Oro. Ieri il consiglio comunale di Capoterra ha approvato il conto consuntivo 2018 e la variazione di bilancio che prevede fondi per la realizzazione di diverse opere. Un milione e 350 mila euro sono destinati alla riqualificazione in centro storico di corso Gramsci, 500 mila euro per la sistemazione in erba sintetica del campo di Frutti d’Oro, 475 mila euro per la sistemazione di strade e piazze, 200 mila per la sistemazione della piscina comunale, altri 200 mila euro per la sistemazione aree e parcheggi e 100 mila per il miglioramento di parchi e giardini. Infine 300 mila di espropri di aree, 150 mila per la sistemazione della scuola elementare di via Caprera e 150 mila illuminazione strada provinciale. “Siamo molto soddisfatti”, ha dichiarato il primo cittadino Francesco Dessì, “tanti finanziamenti comunali per migliorare la nostra città”.

L'articolo Capoterra, sì alla riqualificazione di corso Gramsci e al nuovo campo di Frutti d’Oro proviene da Casteddu On line.