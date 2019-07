Vela: Super Series,Azzurra prima e terza

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Giornata positiva per Azzurra nelle acque di Cascais, Portogallo, dove si disputa la 3/a tappa della 52 Super Series di vela. Con un primo e un terzo posto, Azzurra sale in seconda posizione nella classifica provvisoria, a soli tre punti dal primo, Quantum. Vento da nordovest sostenuto, con raffiche oltre i 25 nodi, anche per il secondo giorno della Cascais 52 Super Series Sailing week. Con il vento forte, la barca ammiraglia dello Yacht club Costa Smeralda si trova sempre a proprio agio e lo ha dimostrato anche oggi, con una vittoria per distacco nella prima prova e un ottimo recupero fino al terzo posto nella seconda. La lotta al vertice della graduatoria resta serrata: sia il leader provvisorio, Quantum, che il terzo classificato, Platoon, hanno sommato lo stesso punteggio parziale di Azzurra: 4 punti.