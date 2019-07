Truffe a Cagliari, Truzzu: “Preti e commercianti in campo per difendere gli anziani”

Quasi cinquantamila euro dal Governo per imbastire azioni concrete in difesa degli anziani, anche a Cagliari sempre più vittime di truffe. I denari, “inviati” da Roma al Comune, sono già nelle casse di via Roma. E l’amministrazione comunale, insieme alla prefettura, firma il protocollo d’intesa col quale viene previsto un incremento delle condizioni di sicurezza per quegli anziani che vivono soli e senza parenti o amici, dunque più esposti al rischio di truffe. Il primo passo sarà quello dell’attivazione di un tavolo di lavoro interistituzionale (Prefettura, Forze dell’Ordine e Ats) che svolgerà una funzione di regia, progettazione, monitoraggio dei diversi soggetti coinvolti. Sono previsti incontri, anche per piccoli gruppi e nei luoghi di vita delle persone anziane, ripetuti diverse volte l’anno e attività formative e informative per care givers (soprattutto quando stranieri) e per persone di riferimento per gli anziani (parroci, volontari, comunità religiose, commercianti, medici, ecc.).

